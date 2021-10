'Haïtiaanse bende wil 17 miljoen dollar voor ontvoerde zendelingen'

Een gewapende bende in Haïti vraagt 17 miljoen dollar losgeld voor de vrijlating van een groep zendelingen en hun familieleden die zij hebben ontvoerd. Dat meldt de krant The Wall Street Journal op basis van de Haïtiaanse autoriteiten.

Zestien Amerikanen en een Canadees werden afgelopen weekend net buiten de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince ontvoerd. Onder de gekidnapten zijn zes vrouwen en vijf kinderen tussen acht maanden en 15 jaar oud. De ontvoerders vragen om een miljoen dollar per persoon.

Het is onduidelijk waar ze nu zijn. De Haïtiaanse autoriteiten en de Amerikaanse politiedienst FBI hebben contact met de ontvoerders.

De ontvoering is volgens de politie het werk van de 400 Mawozo-bende, die achter veel meer ontvoeringen, moorden en afpersingszaken zit. In april werden al zeven zendelingen ontvoerd, vermoedelijk door dezelfde bende. De zeven werden later vrijgelaten.

Rampspoed

Ontvoeringen komen de laatste tijd veel vaker voor in Haïti, dat zucht onder politieke en economische rampspoed. Volgens Haïtiaanse onderzoekers zijn in de eerste negen maanden van dit jaar zeker 628 ontvoeringszaken gemeld, de politie meldt 328 ontvoeringen tot augustus. In het land is gisteren gestaakt om te demonstreren tegen bendegeweld en ontvoeringen.

Het gebeurt zelden dat buitenlanders worden ontvoerd. Meestal gaat het om Haïtianen uit de middenklasse, die wel het geld hebben om losgeld te betalen maar zich geen bewaking kunnen veroorloven.