Ongeregeldheden in verschillende steden, noodbevelen van kracht

In verschillende steden in het land is het opnieuw onrustig op straat. Vanuit onder meer Enschede, Groningen en Tilburg komen berichten binnen van vernielingen en vuurwerkoverlast. In Groningen en Enschede is een noodbevel van kracht, wat de politie meer ruimte geeft om in actie te komen en beperkingen op te leggen.

Er zijn veel agenten op de been in het centrum van Enschede. Eerder werd op sociale media een oproep gedaan om te rellen in de stad. Het bevel is om 20.30 uur ingegaan. Het stelt de politie en de ME in staat om "zo nodig op te treden tegen de relschoppers, straten af te sluiten en plekken te ontruimen en samenscholingen te verbieden". "Wie de bevelen van de politie negeert, kan aangehouden worden", meldt de gemeente.

Het bevel duurt tot 07.00 uur morgenochtend. Er zijn vijf mensen aangehouden in Enschede voor opruiing en openlijke geweldpleging, meldde de politie vanavond.

Ook in Groningen ging een online oproep rond om te gaan rellen na een coronademonstratie. Die betoging, waar honderden mensen aan deelnamen, verliep vreedzaam. Toen dat protest afliep, gingen berichten rond met een oproep tot ongeregeldheden. In het centrum van de stad werd vuurwerk afgestoken en werden vernielingen aangericht. De politie is massaal aanwezig. Rond 21.45 uur werd de Grote Markt leeg geveegd.

Tilburg

In Tilburg kwamen tientallen jongeren bij elkaar in een park om vuurwerk af te steken. Zij vernielden daarbij ook een aantal prullenbakken. Een woordvoerder van de politie zegt tegen Omroep Brabant dat het niet duidelijk is om hoeveel jongeren het gaat. "Ik hoor geluiden van tussen de dertig en honderd personen. De waarheid zal ergens in het midden liggen." Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht in Tilburg.

Ook in Roosendaal zijn de politie en de ME massaal aanwezig om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Ook hier zijn verschillende arrestaties gedaan, meldt Omroep Brabant.

In Stein en Roermond geldt eveneens een noodverordening. In die gemeenten wordt preventief gefouilleerd. De noodverordening werd in die gemeenten afgekondigd na de rellen van gisteravond. Zeker vijf mensen zijn daar aangehouden omdat ze verdovende middelen in bezit hadden.

Eerder vandaag was het ook onrustig rond verschillende voetbalwedstrijden in de eredivisie. In Rotterdam werden bij de Kuip 24 aanhoudingen verricht omdat er met vuurwerk naar de politie en ME werd gegooid. Ook in Leeuwarden werd vuurwerk afgestoken voor het stadion van Cambuur.