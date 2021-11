Chinese staatsmedia tonen nieuwe beelden tennisster Peng Shuai

Er zijn nieuwe beelden online gezet van Peng Shuai, de Chinese tennisster die al weken niet meer in het openbaar is verschenen nadat ze oud-vicepremier Zhang Gaoli betichtte van seksueel misbruik. In filmpjes die op Twitter worden gedeeld door medewerkers van staatsmedia is Peng te zien bij een tennistoernooi in Peking. Gisteravond was al een video gedeeld waarop ze met anderen te zien was in een restaurant.

In de video's zegt Peng niets over hoe het met haar gaat of onder welke omstandigheden ze zijn opgenomen. In een van de filmpjes van het tennistoernooi wordt ze geïntroduceerd door de speaker; op de ander signeert ze ballen en poseert ze met jeugdspelers.