Dit is wat we nu weten over de rellen in Rotterdam

00.30 uur: "De politie heeft de macht terug in het centrum", zegt burgemeester Aboutaleb in een persconferentie. Er zijn inmiddels tientallen aanhoudingen verricht - minstens twintig - en er is bekend dat er zeven gewonden zijn gevallen.

01.30 uur: de politie maakt bekend dat de situatie inmiddels "beheersbaar" is. De treinen van en naar Rotterdam rijden weer.

04.30 uur: het noodbevel is niet meer van kracht. De rest van de nacht lijkt het rustig te zijn gebleven.

Wie waren de relschoppers?

Daar is nog weinig over bekend. Regionale omroep Rijnmond meldde eerder op de avond dat diverse groepen meededen aan de rellen, zoals Dockers United en de Protestgroep Feyenoord City.

Hoe kon het zo uit de hand lopen?

Veel is nog onduidelijk. Dit is wat de politie zegt: een groep van honderd personen had zich voor 20.00 uur verzameld bij de Coolsingel. De groep wilde een statement maken tegen het coronabeleid, tientallen agenten waren aanwezig om het protest vredig te laten verlopen.

Ook Aboutaleb zei dat er tientallen agenten 'in vredestenue' waren. "We verwachtten iets van vuurwerk, maar waren niet van plan om daar tegen op te treden. We wilden de ruimte bieden."

Maar al snel werd volgens Aboutaleb duidelijk dat een deel van de mensen erop uit was om te rellen. "Ze wilden de politie uitdagen, barricades opwerpen, brommers in brand steken. Rond 19.50 uur kreeg ik het bericht: dit ziet er niet vredig uit." Ook de politie zegt dat de sfeer snel grimmig werd. "Het had niets weg van een demonstratie. De groepsgrootte groeide ook snel tot honderden personen", aldus de politie.

De relschoppers gedroegen zich heftig: "Op meerdere momenten was de situatie dusdanig gevaarlijk en dreigend dat de politie zich genoodzaakt voelde na waarschuwingsschoten, gericht te schieten".

Er blijft veel onduidelijk over de toedracht, er wordt onderzoek naar gedaan.

Op sociale media klinkt er ook kritiek op de politie: