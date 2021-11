Oostenrijk gaat weer op slot: zorg opgelucht, oppositie woest

Ondertussen is de oppositie zeer kritisch op de vaccinatieplicht en lockdown. Volgens de liberale partij NEOS heeft de regering van bondskanselier Schallenberg gefaald. Als ze al in de zomer of vroege herfst harder had ingrepen, zouden de lockdown en vaccinatieplicht nu niet nodig zijn, zegt partijleider Beate Meinl-Reisinger. Ze zegt dat dit het vertrouwen schaadt van mensen die zich maandenlang aan alle regels hielden en wel lieten vaccineren.

Wat niet mee zal helpen bij het verwerken van deze maatregel is dat enkele maanden geleden de toenmalige bondskanselier Sebastian Kurz zei dat de pandemie voor mensen die zijn ingeënt voorbij was en dat er zeker geen lockdown voor gevaccineerde mensen meer zou komen. Zijn partij, de christen-democratische ÖVP, had zelfs posters met de tekst De pandemie onder de knie, de crisis bestreden opgehangen.