Eerste horde voor 'historisch' plan Biden genomen, Senaat nu aan zet

Een kleine meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het Build Back Better-plan van president Biden. Die wil met het plan, ter waarde van 1750 miljard dollar, onder meer de economie moderniseren en vooral vergroenen. Voor de energietransitie is 550 miljard dollar uitgetrokken.

Verder bevat het plan onder meer voorstellen voor het onderwijs, de betaalbaarheid van woningen, armoedebestrijding, zorgsubsidies en kinderopvang.

Het voorstel van Biden kwam na een moeizaam proces door het Huis en het is nog maar zeer de vraag of het in de huidige vorm kan rekenen op voldoende steun in de Senaat. De Democraten in de Senaat hopen dat de wet in ieder geval voor Kerst wordt aangenomen.

Oorspronkelijk plan uitgekleed

In het oorspronkelijke plan zou 3500 miljard dollar worden uitgetrokken voor allerlei investeringen, maar dat stuitte in de Senaat op verzet van conservatieve Democraten. Het pakket werd uiteindelijk na maandenlange onderhandelingen uitgekleed. Zo zijn betaald ouderschapsverlof en een belasting voor superrijken geschrapt. Desondanks sprak Biden van een "historisch raamwerk".

Wanneer het compromis dat nu door het Huis is aangenomen, in de Senaat aan de orde komt, is nog niet duidelijk. De verwachting is dat er in de Senaat weer aan de plannen wordt gesleuteld.

Eerder gingen het Huis van Afgevaardigden en de Senaat al akkoord met het investeringsplan van president Biden in de infrastructuur, zoals wegen, spoorlijnen, bruggen en drinkwatervoorzieningen. Daarvoor wordt duizend miljard dollar (zo'n 865 miljard euro) uitgetrokken.