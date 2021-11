Stijging van 17,50 euro: grootste energiebedrijf maakt tarieven 2022 bekend

De klanten van Essent hebben of een vast contract - en dan merken ze helemaal niets van de prijsstijging - of een variabel tarief en dan horen ze in december wat dit voor hen betekent, op basis van hun geschatte verbruik. Essent hoopt op een zachte winter. Bij een koude winter gaan de klanten meer betalen omdat ze meer dan gemiddeld verbruiken.

Ook het energiebedrijf loopt een financieel risico bij een lange periode van extreem koud weer, vertelt Den Herder. "Dat betekent dat het verbruik per huishouden omhoog gaat en het kan zijn dat wij nog niet genoeg hebben ingekocht. Dan moeten wij bijkopen tegen de huidige prijzen en dat kan grote invloed hebben. Het kan zijn dat we daar bij extreme weersituaties toch last van zullen hebben."

De grote energiebedrijven denken dat zij door hun inkoopbeleid niet het risico lopen om echt in de financiële problemen te komen. In Nederland en andere Europese landen zijn inmiddels een aantal kleinere energiebedrijven failliet gegaan als gevolg van de hoge gasprijs. In die gevallen blijven de financiële gevolgen voor de klanten niet tot een paar tientjes beperkt. Zij moeten nieuwe dure contracten afsluiten op basis van de huidige hoge energieprijzen, in sommige gevallen betalen mensen dan meer dan het dubbele van hun oude tarief.

Vorige maand maakte NOS op 3 een uitlegvideo over hoe het kan dat de prijs zo stijgt: