Klanten van failliet Welkom Energie honderden euro's duurder uit

"We begrijpen dat het een hard gelag is voor mensen. Maar na het faillissement van Welkom Energie hebben wij onze verantwoordelijkheid getoond en de klanten overgenomen. Maar het is een slecht moment in de markt om energie in te kopen", zegt een woordvoerder van Eneco.

Dat klanten honderden euro's meer moeten betalen, heeft tot Kamervragen geleid. Maar de motie van Pieter Omtzigt om dit soort situaties te voorkomen en compensatie te bieden, werd afgewezen.

Als klanten de hogere energierekening niet kunnen betalen, kunnen zij een betalingsregeling aanvragen, laat Eneco weten: "Wel moet dan van geval tot geval worden bekeken wat mogelijk is."

Curator

Volgens het AD levert het faillissement van Welkom Energie miljoenen op voor de Nederlandse overheid. Gashandelaar GasTerra, voor de helft eigendom van de Staat, zou namelijk weigeren om een flinke partij gas die door Welkom Energie was ingekocht, vrij te geven.

De curator bevestigt desgevraagd dat dit momenteel speelt en eist dat GasTerra het al ingekochte gas wel beschikbaar stelt voor de boedel van Welkom Energie, waarmee klanten toch deels kunnen worden gecompenseerd.

De klanten van het omgevallen Welkom Energie zitten nog tot 1 december vast aan Eneco, daarna staat het ze vrij om over te stappen naar een ander energiebedrijf. Maar ook als klanten overstappen, lopen ze een grote kans om tegen een fors hogere energierekening aan te lopen vanwege de gestegen energieprijzen.