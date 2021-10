Gedupeerde Welkom Energie: 'Geld eindnota was voor Kerst bedoeld'

De compensatie vanuit het kabinet voor de hogere energieprijzen gaat haar niet uit de brand helpen, verwacht ze. "Die gaat pas in januari in en het is echt niets vergeleken met hoeveel meer ik kwijt ben." Minder energie gebruiken is volgens haar ook niet mogelijk. "Ik ben altijd al erg zuinig met energie. Ik zie niet waar ik nog kan besparen. De verwarming staat maar drie keer per dag een uurtje aan om wat op te warmen."

Ook Selim Ozcelik komt in de problemen, zegt hij. "Ik moet nu het dubbele gaan betalen voor hetzelfde verbruik, terwijl ik net ben getrouwd en een huis verder moet inrichten. Dat zal best wel krap gaan worden komende tijd. En spannend, want ik weet niet waar ik aan toe ben." Ozcelik noemt de gang van zaken onacceptabel en vindt dat de politiek iets moet doen.

Gelokt door de welkomstbonus

Veel klanten van Welkom Energie zijn naar het bedrijf overgestapt vanwege een welkomstbonus die hun in het vooruitzicht werd gesteld. Het is nog niet bekend of klanten die nog geld tegoed hebben van Welkom Energie, bijvoorbeeld bij een eindafrekening, dat terugkrijgen.

Wessel van Leeuwen verwacht dat niet. "Wij zijn dubbel gedupeerd. Vorig jaar op 1 december heb ik een contract afgesloten, daardoor lopen we de welkomstbonus van 240 euro mis. Vorige maand heb ik het verleningsvoorstel geaccepteerd. We zouden van 80 naar 140 euro gaan. Maar dat voorstel geldt nu dus niet meer. Als ik nu naar vergelijkingssites kijk, moeten we 240 euro per maand gaan betalen. Je denkt: ik heb een contract afgesloten en zit goed, maar je bent dus eigenlijk twee keer te laat."

Esther Oesterholt had bij haar eindafrekening gerekend op een cashback van 165 euro. "Van de eindafrekening wilde ik de Kerstdagen betalen en dingen van kopen. Ik ben ziek en heb weinig geld. De schade is voor mij uiteindelijk beperkt, maar het is toch vervelend."

'Dat doen we dus niet meer'

Arnold Beerda verandert ieder jaar van energieleverancier. "Ik kijk naar de goedkoopste prijzen, maar wel met duurzame contracten: groene stroom en gas dat CO2-gecompenseerd is. Dan pak ik degene die wat groter is, waarvan ik weet dat die niet zomaar omvalt. Maar dit jaar dacht ik: 'Welkom Energie is een nieuwe speler, laat ik die een kans geven'. Je ziet wat ervan komt. Dus dat doen we niet meer."