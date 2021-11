Nieuwe aanklacht acteur Alec Baldwin: 'Pistoolschot stond niet in script'

Acteur Alec Baldwin is opnieuw aangeklaagd vanwege het fatale schietincident op de set van de film Rust, eind vorige maand. Cameravrouw Halyna Hutchins werd dodelijk in haar borst geraakt toen Baldwin een wapen afvuurde waarvan hij dacht dat het ongeladen was.

In de aanklacht van scriptbegeleider Mamie Mitchell staat dat in het script nooit heeft gestaan dat Baldwin de revolver moest laten afgaan. "Alec Baldwin heeft opzettelijk, zonder geldige reden of excuus, het geladen pistool afgevuurd. Ook al vroeg de aanstaande scène daar niet om", schrijft de scriptbegeleider.

Ook beschuldigt Mitchell de acteur van onverantwoord gedrag. "Baldwin koos ervoor om Russische roulette te spelen toen hij een pistool afvuurde zonder het te controleren." Ze zegt dat ze een meter van Baldwin en het slachtoffer stond toen hij de trekker overhaalde.

Tweede aanklacht

Een week geleden werd Baldwin ook al aangeklaagd door een andere medewerker van de film. Serge Svetnoy was als technicus verantwoordelijk voor de belichting. Ook hij stelt in zijn aanklacht dat Baldwin nalatig is geweest.

Alec Baldwin zei anderhalve week na het fatale schietincident dat hij het verschrikkelijk vond wat er was gebeurd. Hij noemde Hutchins een vriendin.