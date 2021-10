Tv-shows doen losse flodders in de ban na dood van cameravrouw

De dood van een cameravrouw op een filmset levert in Hollywood discussie op over het gebruik van vuurwapens op de set. Twee televisieseries doen losse flodders in de ban en maken voortaan gebruik van digitale effecten.

"De veiligheid van onze cast en crew is het belangrijkste", schrijft producent Alexi Hawley van de politieserie The Rookie in een e-mail aan zijn mensen. "Elk risico is te veel risico."

Ook voor superheldenserie The Boys worden geen vuurwapens met losse flodders meer gebruikt, belooft producent Eric Kripke op Twitter. Hij roept anderen op zijn voorbeeld te volgen.

"Het is mijn ergste nachtmerrie dat er iemand op de set gewond raakt of wordt gedood", laat hij weten na de dood van cameravrouw Halyna Hutchins. "Ter nagedachtenis aan haar een simpele belofte: nooit meer losse flodders op mijn sets. We gebruiken voortaan digitale effecten."

'Cold' wapen

Halyna Hutchins werd op de set van de western Rust dodelijk geraakt door een kogel uit een wapen dat acteur Alec Baldwin afvuurde. De kogel kwam terecht in haar maag; Hutchins overleed later in het ziekenhuis. De regisseur van de film raakte gewond aan zijn schouder.

Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. Baldwin zou te horen hebben gekregen dat het wapen cold was en er dus geen patronen - scherp of los - in zaten. Amerikaanse media schrijven verder dat er al vaker problemen waren geweest met wapens op de set van Rust.