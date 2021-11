8 jaar cel voor man die getuige in R. Kelly-zaak intimideerde

Een familielid van een medewerker van R. Kelly is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf omdat hij een getuige in de strafzaak tegen de zanger heeft geïntimideerd. In juni vorig jaar stak hij een auto in brand voor de woning waar de getuige op dat moment verbleef.

Dat deed hij om de getuige ervan te weerhouden mee te werken aan de zaak tegen de zanger. Rechercheurs ontdekten later dat de man op internet had gezocht naar explosieve eigenschappen van kunstmest en dieselmotoren. Ook had hij gezocht naar manieren om getuigen te intimideren en naar landen die geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten hebben.

"Het intimideren van getuigen en het bedreigen van slachtoffers van misdrijven ondermijnen ons rechtssysteem en zullen nooit worden getolereerd", zei de openbaar aanklager. "Justitie zal alle middelen inzetten tegen degenen die geweld plegen om slachtoffers het zwijgen op te leggen en de rechtsgang te belemmeren."

De man werd twee maanden na de brand opgepakt. Ook twee anderen werden toen aangehouden op verdenking van omkoping en intimidatie van getuigen. De zaken tegen die twee mannen lopen nog.

Seksuele uitbuiting

R. Kelly werd eind september schuldig bevonden aan mensenhandel met als doel gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting, en afpersing. Volgens Amerikaanse media riskeert hij een jarenlange gevangenisstraf. De straf wordt op 4 mei bepaald.

Sinds de jaren 90 hebben meerdere vrouwen Kelly beschuldigd van seksueel misbruik. Hij verwierf bekendheid met wereldhits If I could turn back the hands of time en I believe I can fly. Het misbruik werd in 2019 breed uitgemeten in de documentaire Surviving R. Kelly. Een aantal maanden na het verschijnen van de documentaire werd hij aangehouden.