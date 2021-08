'Deze zaak gaat over een roofdier', proces tegen R. Kelly van start

De vroegste beschuldigingen gaan terug tot de jaren 90, de tijd van Kelly's grootste successen. If I could turn back the hands of time en I believe I can fly werden wereldhits en zijn singles en albums gingen tientallen miljoenen keren over de toonbank.

Het was ook de periode dat de geruchten toenamen over Kelly's voorkeur voor jonge meisjes. In 1994 trouwde hij op 27-jarige leeftijd met zangeres Aaliyah, toen 15 jaar oud. Omdat zij had gelogen over haar leeftijd werd het huwelijk ongeldig verklaard.

Aanklagers proberen nu aan te tonen dat Kelly destijds via omkoping een vals identiteitsbewijs regelde waarop stond dat Aaliyah 18 jaar was. De zangeres overleed in 2001 bij een vliegtuigcrash.

Nooit veroordeeld

Sinds de jaren 90 hebben meerdere vrouwen hem van misbruik beschuldigd, maar tot een veroordeling kwam het nooit. In 2008 werd Kelly vrijgesproken van het maken van kinderporno. Begin 2019 werd het gedrag van de zanger breed uitgemeten in de documentaire Surviving R. Kelly. Een aantal maanden later volgde zijn aanhouding.

Kelly, die voluit Robert Kelly heet, ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. De start van het proces werd meerdere keren uitgesteld vanwege corona. De verwachting is dat de zaak in New York ongeveer een maand gaat duren.

Het is niet de enige staat waar de zanger beschuldigd wordt van seksueel misbruik. In Illinois en Minnesota liggen vergelijkbare aanklachten bij justitie en ook die beschuldigingen spreekt Kelly tegen.