GGD's piepen en kraken, weer overstroomt 'de dijk van de virusbestrijding'

Ook de capaciteit van het bron- en contactonderzoek (BCO) is ver overschreden. Bij BCO proberen GGD-medewerkers te achterhalen waar iemand besmet is geraakt en met wie iemand in contact geweest is. Maar "de huidige situatie met aantallen besmettingen is zo ongekend en extreem dat dit hier in geen enkel scenario rekening mee is gehouden", zegt GGD GHOR. Daarom bellen veel GGD-regio's alleen nog maar uitslagen door. Positief geteste mensen moeten dan zelf maar hun contacten informeren.

"Uit internationaal onderzoek blijkt dat goed functionerend bron- en contactonderzoek het R-getal behoorlijk kan verlagen", zegt Van Zelst. "Het maakt ook meer indruk als de GGD belt en zegt dat iemand in quarantaine moet of zich moet laten testen, dan als iemand het zelf doet."

Brononderzoek kan ook uitwijzen waar een besmetting mogelijk is opgelopen, zoals thuis, op school of in de horeca. In de afgelopen week konden de GGD's nog maar in 22 procent van de gevallen een zogenoemde setting aanwijzen. Epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning vindt dat geen groot probleem: "Het gaat om de trend. We konden altijd maar een beperkt deel achterhalen. Dat deel is nu kleiner, maar kun je wel extrapoleren om een volledig beeld te krijgen."

Troebel zicht

Baidjoe en Van Zelst wijzen op een ander gevolg van het tegen de grenzen aanlopen van de testcapaciteit: het zicht op het virus wordt troebeler. Volgens Van Zelst zullen de officiële besmettingscijfers van het RIVM binnenkort een plateau laten zien.

Maar is dat omdat het aantal besmettingen door de maatregelen afvlakt, omdat er gewoon niet meer tests uitgevoerd kunnen worden, of omdat minder mensen zich laten testen als ze niet snel ergens een afspraak kunnen krijgen? "Laagdrempelig kunnen testen is heel belangrijk voor de testbereidheid", zegt Baidjoe.

Van Zelst: "Aan de besmettingscijfers kun je dan niet meer zien of de huidige maatregelen genoeg zijn. En dus kun je nu niet anders dan sturen op ziekenhuisopnames." Maar als je wacht tot die al dan niet dalen, ben je zo twee weken verder en dus twee weken later met strenger ingrijpen als dat nodig is. En dat terwijl een zorginfarct dreigt.

