Oud-medewerkers woningcorporatie Vestia voor rechter voor miljoenenfraude

Een van de hoofdverdachten, Christiaan B., zegt dat een groot deel van de aanklachten klopt. Maar hij is het niet eens met de verdenking van steekpenningen: "Vestia heeft niet te veel betaald." Omdat B. de prijzen voor de aanbesteding had verlaagd zodat hij kon beargumenteren waarom er voor deze bedrijven moest worden gekozen, heeft Vestia volgens hem juist geld bespaard. Daarbij gingen veel van dit soort aanbestedingen voorheen via losse bonnen, en heeft hij Vestia geld bespaard door dat te gaan bundelen. "Ik heb dus niet 10 procent aan steekpenningen kunnen innen."

De rechter: "U heeft ze opgelicht door onder één hoedje te spelen en te zorgen dat deze bedrijven de opdrachten kregen."

'Zoete uitvlucht'

Christiaan B. zegt ooit begonnen te zijn met de fraude omdat hij niet tevreden was over hoe er op de werkvloer met hem werd omgegaan. Andere collega's die nauwelijks werk uitvoerden, verdienden meer dan hij en hij moest noodgedwongen thuis blijven wonen omdat hij met zijn salaris geen eigen huis kon krijgen.

Vanwege het derivatendrama - een miljardenschandaal bij Vestia in 2012 - en de nasleep daarvan, moest hij naar eigen zeggen stoppen met zijn MBA-opleiding. Kortom, hij was gefrustreerd en boos. Toen hij begin 2015 door andere hoofdverdachte Mischa W. werd benaderd of hij wilde bijverdienen, ging hij erop in.

Mischa W. werkte toen al 10 jaar bij de corporatie. Hij zei er toentertijd mee begonnen te zijn vanwege persoonlijke omstandigheden. Zijn vader was overleden, hij zat in een scheiding en mocht zijn kind niet zien en hij was overspannen. "Het was een zoete uitvlucht", aldus W.

De derde verdachte Theo B. liet tijdens de rechtszaak weinig los, vooral om zijn zoon te beschermen, zei hij. De rechtbank van Den Haag heeft dertien dagen uitgetrokken voor de zaak.