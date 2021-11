GGD Limburg start groot onderzoek naar langdurige effecten corona

De GGD Zuid Limburg gaat onderzoek doen naar langdurige klachten als gevolg van het coronavirus, ook wel long covid genoemd. Ongeveer 60.000 Limburgers die in het afgelopen jaar een coronatest hebben gedaan in een van de teststraten krijgen een uitnodiging om mee te doen.

Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welk percentage van de deelnemers langdurige klachten blijft houden na een besmetting met het virus. Ook wordt de impact van die klachten onderzocht. "Langdurige klachten na een coronabesmetting waarbij vermoeidheid en kortademigheid op de voorgrond staan, zijn een potentieel publiek gezondheidsprobleem met grote impact op het functioneren", schrijft de GGD in de aankondiging.

Ook mensen die in de teststraat zijn geweest, maar niet besmet bleken, worden meegenomen in het onderzoek. Op die manier kan in kaart worden gebracht welke klachten daadwerkelijk door corona worden veroorzaakt en welke niet.

Zwaargetroffen provincie

Er is gekozen om het onderzoek in Limburg te doen omdat de provincie zwaar is getroffen door het virus, schrijft 1Limburg. Naast de GGD werken ook onder meer de Universiteit Maastricht en het RIVM mee aan het onderzoek.

Het is niet de eerste keer dat er een grootschalig onderzoek wordt gedaan naar de effecten van het coronavirus in Limburg. Eerder deden al 10.000 Limburgers mee aan een antistoffenonderzoek. Daaruit bleek onder meer dat de snelle verspreiding van covid-19 in Limburg tijdens de eerste golf in 2020 een gevolg was het het drukke verenigingsleven in de provincie.