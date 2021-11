Spoedtest.nl verdacht van afgeven valse vaccinatiebewijzen, aanbieder afgesloten

De aanbieder van coronatests die gisteravond is afgesloten vanwege het vervalsen van vaccinatiebewijzen blijkt Spoedtest.nl. Dat bevestigt het bedrijf. Klanten van de organisatie melden aan de NOS dat hun afspraak is afgezegd of dat ze geen nieuwe afspraak meer kunnen maken.

Het ministerie van Volksgezondheid wil niet aangeven om welk testbedrijf het gaat, maar wel dat het om een "grote aanbieder" gaat. Spoedtest.nl is naar eigen zeggen de grootste testaanbieder van Nederland; volgens het ministerie heeft de organisatie ongeveer 10 procent van de testmarkt in handen.

"We betreuren de drastische beslissing van het ministerie", laat oprichter Rasmus Emmelkamp weten. Hij noemt de beschuldigingen volledig ongegrond en stelt dat zijn bedrijf geen vaccinatiebewijzen afgeeft.

De afsluiting betekent dat het bedrijf geen nieuwe QR-codes voor negatief geteste klanten kan genereren en dat mensen via Testen voor Toegang geen afspraak meer kunnen maken. Bestaande codes blijven wel geldig.

Aangifte

Het ministerie heeft aangifte gedaan van fraude. Eerder zijn individuele medewerkers van testaanbieders en vaccinatiestraten al op non-actief gesteld en opgepakt, maar het is voor het eerst dat een bedrijf er in zijn geheel van wordt beschuldigd vuil spel te hebben gespeeld.

Mogelijk hebben een of meerdere artsen van Spoedtest.nl misbruik gemaakt van een systeem waarmee artsen zelf vaccinaties in CoronaCheck kunnen registreren. Die mogelijkheid werd ingesteld nadat er veel problemen waren met de datakoppeling tussen huisartssystemen en CoronaCheck. Een bedrijf als Spoedtest.nl mag als testbedrijf alleen testbewijzen afgeven, geen bewijzen van vaccinatie.

"We streven ernaar om zo veel mogelijk frauduleus uitgegeven vaccinatiebewijzen te blokkeren", meldt een woordvoerder van het ministerie. "Zowel het genereren van valse QR-codes als het aankopen van valse QR-codes is strafbaar."