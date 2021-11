QR-codes nog steeds breed gedeeld, veel malafide codes nog niet geblokkeerd

Sinds kort geeft de scanner-app voor medewerkers in bijvoorbeeld de horeca een waarschuwing als er een Europees certificaat wordt gescand: in dat geval moet de legitimatie worden gecheckt. Overigens moet dat bij Nederlandse codes ook, maar dan wordt die melding niet getoond.

Zwarte lijst

Sinds half oktober is het mogelijk om QR-codes te blokkeren. Het gaat daarbij om tien buitenlandse en dertien binnenlandse QR-codes, die volgens het ministerie op grote schaal zijn uitgewisseld met anderen. Bij de buitenlandse codes gaat het dus om QR-codes op een nepnaam die eigenlijk niet uitgegeven hadden mogen worden.

Het blokkeren van een QR-code werkt via een 'zwarte lijst' in de scanner-app, die door medewerkers in bijvoorbeeld de horeca wordt gebruikt. Scannen ze een QR-code die op de zwarte lijst staat, dan kleurt het scherm rood.

Het totale aantal van 23 geblokkeerde codes steekt schril af tegen de alleen al 65 illegale QR-codes die in een kant-en-klare Android-app worden aangeboden. Uit een steekproef van de NOS blijken de meeste codes inderdaad een groen vinkje op te leveren, hoewel het in de meeste gevallen wel om Europese codes gaat. De app wordt gedeeld in een Telegram-kanaal met circa 45.000 leden.

De app is bijna niet van echt te onderscheiden; het bijbehorende fietsje uit de CoronaCheck-app is ook aanwezig. Een 'verbetering' ten opzichte van de eerdere versies is dat de fietsers de andere kant op gaan als gebruikers op ze tikken; dat was juist een belangrijk onderscheid tussen de echte apps en de namaakvarianten.