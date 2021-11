Ook vervalste scanner-app CoronaCheck in omloop

Na een nagemaakte CoronaCheck-app is er nu ook een frauduleuze scanner-app in omloop, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. Met de scanner-app kunnen aan de deur de coronapassen worden gecontroleerd.

De valse scanner-app kleurt bij alle QR-codes groen, ook al zijn ze verlopen, geblokkeerd of zijn het zelfs codes die helemaal niet afkomstig zijn van de CoronaCheck-app. Volgens de makers is hij bedoeld voor ondernemers die geen mensen willen 'buitensluiten'. De valse scanner-app toont zelfs de juiste initialen als mensen met een legitieme QR-code worden gescand, beloven de makers.

"In de wet staat dat je als ondernemer de scanner-app moet gebruiken die wij aanbieden", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Doe je dat niet, dan is het net alsof je helemaal niet controleert." Het ministerie zegt aangifte te doen "als dat nodig is"; dat is nu niet gebeurd. "Het verspreiden van de app is op zichzelf niet strafbaar."

Hieronder zie je de nagemaakte scanner-app. Swipe naar rechts om de echte app te zien: