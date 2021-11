Groen vinkje in app, maar wel corona: 'Dat is een restrisico'

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er altijd een kans op besmetting blijft, ook met de coronapas, maar dat die kans met deze maatregel wel kleiner wordt. Voor gevaccineerden die corona hebben, geldt de eigen verantwoordelijkheid, zegt ze. "Dan moet je gewoon thuisblijven. Het groene vinkje weet niet dat je corona hebt."

Dat wordt overigens ook niet aangepast in de app, zoals in België, waar volledig ingeënte mensen elf dagen lang geen QR-code kunnen aanmaken als ze positief getest zijn. "Los van het feit dat het technisch ingewikkeld is om dat nu in te bouwen, zouden we dan ook inleveren op het gebied van privacy", zegt de woordvoerder. "We moeten dan veel meer gegevens bijhouden en die kunnen uitlekken of gehackt worden."

Corona zonder klachten

En als je volledig bent ingeënt, corona oploopt, maar dat niet doorhebt en dus gewoon naar de kroeg of het museum gaat? "Het risico is nooit 0", zegt het ministerie. "Hetzelfde geldt voor mensen met een negatief testbewijs. Dat kan vals negatief zijn, of die mensen lopen corona op in de periode tussen test en kroeg. Dat hoort allemaal bij het risico, dat geldt voor geteste mensen en dus ook voor gevaccineerden."