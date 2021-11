Economie groeide in de zomermaanden verder door, dankzij versoepelingen

De economie is in de maanden juli, augustus en september verder doorgegroeid. Aan het eind van de zomer was de economie 1,9 procent groter dan drie maanden eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste berekening.

Daarmee is de economie nu groter dan voor de coronacrisis. De groei komt vooral doordat mensen en de overheid meer geld hebben uitgegeven. In de zomermaanden waren veel coronamaatregelen losgelaten.

Vanaf 1 juli verdwenen onder meer de beperkingen voor het aantal bezoekers in de horeca, theaters en bioscopen. De investeringen daalden, met zo'n 2,7 procent.

Een kwartaal eerder, in het voorjaar, groeide de economie met 3,8 procent. In dat kwartaal opende de horeca en winkels weer, en die versoepelingen zorgden voor een weg omhoog.

Aanzienlijke groei

Ten opzichte van dat kwartaal is de economie dus nog verder doorgegroeid, maar met 1,9 procent wel wat minder hard. "Nu hebben we een paar kwartalen van toch wel aanzienlijke economische groei achter de rug", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek daarover.

"Op een gegeven moment houdt die groei ook wel een keer op. Maar een groei van bijna twee procent in één kwartaal tijd is iets dat je sowieso niet zo vaak meemaakt."