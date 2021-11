Links en rechts Amerika tegenover elkaar in de zaak Rittenhouse

Hij nam zijn verantwoordelijkheid. Kyle Rittenhouse zag op tv hoe mensen werden bestolen en hun bezittingen in brand werden gestoken. Daarop pakte hij zijn AR-15-semi-automatische wapen en ging hij de stad in om ze te beschermen. Een patriot die voor anderen in de bres sprong. Althans, zo ziet rechts Amerika hem: er werd geld ingezameld voor zijn verdediging.

Voor links Amerika is Rittenhouse een terrorist van eigen bodem, die uit racistische motieven naar de wapens greep en de confrontatie zocht. Volgens hen zijn de helden de drie mannen die door Rittenhouse werden neergeschoten. Zij probeerden hem te stoppen voor hij nog meer ellende kon aanrichten.

Twee Amerika's staan recht tegenover elkaar in de rechtszaak tegen Kyle Rittenhouse, die op 25 augustus 2020 in Kenosha, Wisconsin twee mensen doodde en een derde zwaar verwondde. Gisteren waren de slotpleidooien in de zaak, de jury is in beraad en kan ieder moment met een oordeel komen. Het gevoel dat bleef hangen gisteravond: vrijspraak voor Rittenhouse is zeker niet uitgesloten.

Bestuurders in Kenosha en de wijde omgeving bereiden zich voor op emotionele reacties, wat de jury ook beslist. De gouverneur van Wisconsin heeft vijfhonderd leden van de Nationale Garde paraat staan. Bij de politie in Chicago, honderd kilometer ten zuiden van Kenosha in de staat Illinois, zijn de verloven voor de komende dagen ingetrokken.

Black Lives Matter

Het begon allemaal met zeven politiekogels in de rug van Jacob Blake. Die 29-jarige zwarte man uit Kenosha werd bij een ruzie op straat zonder directe dreiging door een agent neergeschoten. Het was augustus vorig jaar, de Black Lives Matter-beweging demonstreerde in Amerikaanse steden na de eerdere moord op George Floyd. En de presidentsverkiezingen waren in aantocht: president Trump eiste law and order en een einde aan de demonstraties.

Het neerschieten van Blake werd destijds gefilmd: