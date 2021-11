Amsterdam blaast nieuwjaarsvieringen af, 'niet verantwoord'

In Amsterdam worden alle nieuwjaarsvieringen die door de gemeente worden georganiseerd, afgelast. Dat betekent dat het nationale aftelmoment op het Museumplein en vuurwerkshows in de stadsdelen niet doorgaan.

De gemeente wijst op de snelle toename van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames, en noemt de vooruitzichten "somber".

Onverantwoord

"Omdat het heel onzeker is hoe het verder zal gaan, en we nu al flinke investeringen moeten doen voor deze shows, is het niet verantwoord om door te gaan met de voorbereidingen", staat in een persbericht. Op het Museumplein zou niet alleen een vuurwerkshow en een licht- en lasershow worden gehouden, maar er was ook een muziekprogramma in voorbereiding.

Eerder al had de gemeente besloten om het afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling in Amsterdam te verbieden. Als alternatief waren er in de stadsdelen feesten en vuurwerkshows gepland, maar dat zit er nu dus niet meer in.