Zeeland laat pfas in Westerschelde onderzoeken

De provincie Zeeland is begonnen met het onderzoek naar de aanwezigheid van de schadelijke stof pfas in de Westerschelde.

Onderzoekers van de Universiteit Wageningen nemen monsters van vis en schaaldieren. Ze gaan ook bekijken of ze lamsoren en zeekraal kunnen onderzoeken, meldt Omroep Zeeland.

Bewoners van Zeeuws-Vlaanderen maken zich grote zorgen over hun gezondheid, nadat commotie was ontstaan over de chemiefabriek van het Amerikaanse concern 3M, net over de grens in het Belgische Zwijndrecht.

Eind oktober bleek dat 90 procent van 800 omwonenden van de fabriek te hoge pfos-waarden (een stof die tot de pfas-familie behoort) heeft. Sommige typen pfas kunnen het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken.

Zeekraal, slib en vis

Deze maand liet Omroep Zeeland zelf onderzoek doen bij een laboratorium in Graauw. Bij Rilland werden slib en lamsoren bemonsterd, bij Perkpolder alleen slib en bij Paal zeekraal en slib.

Ook werd er bot gevangen in de Westerschelde. Alle monsters zijn geanalyseerd door het laboratorium van Eurofins in Graauw. De analyses zijn daarna voorgelegd aan toxicoloog Ron Hoogeboom van de Universiteit Wageningen.

Geen vis eten

Met de hoeveelheid pfas in de zeekraal en het slib valt het mee. Maar op grond van het onderzoek waarschuwt Hoogeboom wel voor het eten van bot uit de Westerschelde. Het laboratorium noteerde 49 nanogram pfas per gram vis.

"Met deze gegevens in mijn achterhoofd zou ik vis uit de Westerschelde niet eten", reageerde Hoogenboom, "Ik weet niet of veel sportvissers dat wel doen, maar ik zou dat afraden." Volgens hem is het nog niet eerder voorgekomen dat in bot zulke hoge waardes pfas zijn aangetroffen.

De SP in Zeeland vraagt zich af of er net als in Zwijndrecht een bloedonderzoek moet komen onder de omwonenden van de Westerschelde. SP-Statenlid Ger van Unen denkt dat Sanquin daar wellicht een rol in kan spelen: "Er ligt daar al bloed van de mensen om wie het gaat, het is anoniem en de Bloedbank heeft al eerder meegewerkt aan onderzoeken." Gedeputeerde Dick van der Velde gaat de GGD vragen of zo'n onderzoek mogelijk is.