Waterschappen willen pfas bij de bron aanpakken, alle vergunningen opnieuw bekijken

Pfas (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor zo'n 6000 door de mens gemaakte stoffen. Ze zitten in antiaanbaklagen van pannen, kleding, pizzadozen, blusschuim en nog veel meer. Via afvalstromen komen ze in het milieu terecht.

De stoffen zijn zeer slecht afbreekbaar, hopen op in organismen en zijn vaak giftig. Ze kunnen bijvoorbeeld effect hebben op het immuunsysteem en op de voortplanting en ontwikkeling van een ongeboren kind. Ook voor de natuur en dieren kunnen ze schadelijk zijn, aldus het RIVM.