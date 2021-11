Amsterdamse drillrappers veroordeeld voor opruiing in videofilmpje

De rechtbank in Amsterdam heeft twee drillrappers veroordeeld vanwege opruiing. Ze plaatsten vorig jaar een filmpje op YouTube waarin ze hun opps (rivalen) met de dood bedreigen.

Opruiing, oordeelt de rechtbank, die hun een taakstraf oplegt van honderd uur. Het is de eerste keer dat er drillrappers zijn veroordeeld voor opruiing.

Onder de artiestennamen Jorra en Biggs Kaki traden de 28-jarige Jordan S. en de 24-jarige Diego M. in 2020 op in een drillrapvideo met de titel Intensive Care. Daarin worden zinnen gerapt als:

- Ik wil mn opp in intensive care;

- Mik niet naast body, ikke blaas in;

En even verder:

- Ik mik op je head en zorgt dat je crasht;

- Druk m in west, die opps die gaan down.

Gecombineerd met gebaren als een horizontale beweging langs de keel en het tonen van en richten met nauwelijks van echt te onderscheiden nepvuurwapens is het voor de rechtbank bewezen dat anderen hierdoor mogelijk aangespoord kunnen worden tot geweld.

Daarbij benadrukt de rechtbank dat de rappers de video's op sociale media hebben geplaatst met het doel zo veel mogelijk volgers te bereiken die de berichten en daarmee uiteindelijk ook de achterliggende boodschap lezen en liefst 'liken'.

"Daarbij speelt voor het opruiend karakter van de videoclip nog een rol dat deze herhaaldelijk kan worden bekeken."

En verder zegt de rechtbank: "het oproepen tot en verheerlijken van geweld door het bedreigen van rivaliserende groepen en het tonen van wapens alsof dat normaal is, zoals dat in drillrap wordt gedaan, is onacceptabel en zorgwekkend."

Dreigementen worden uitgevoerd

Ook het feit dat het in de drillrapscene gebruikelijk is om dreigementen ook echt uit te voeren weegt de rechtbank mee in het vonnis. "Het is de rechtbank bekend dat er zelfs punten worden toegekend aan drillrappers die hun gewelddadige uitspraken uit de videoclips ten uitvoer brengen."

Het is voor het eerst dat het Openbaar Ministerie drillrappers heeft vervolgd voor opruiing en dat dat ook tot een veroordeling heeft geleid. Het OM noemt de uitspraak een zeer sterk signaal dat dit soort filmpjes opruiend kunnen zijn en dus strafbaar.

Of er nu vaker vervolgd gaat worden, wil een woordvoerder niet in zijn algemeenheid zeggen.

"Het OM beoordeelt elke zaak apart op haar juridische haalbaarheid. Wel denken we nu meer mogelijkheden te hebben om drillrapgerelateerd geweld aan te pakken."