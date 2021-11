Tweetal krijgt 11 jaar cel voor moord bij ruzie drillrappers in Scheveningen

Drill is een via Londen uit Chicago overgewaaide vorm van hiphop, die nauw verwant is aan het populaire subgenre trap. Drill wordt gekenmerkt door trage beats en er komen regelmatig gewelddadige teksten in voor. Rivaliserende rapgroepen dagen elkaar vaak uit in nummers, onder meer door gebruik te maken van sociale media. Ook in Nederland wint de rapvorm aan populariteit.