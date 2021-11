Regels voor verhogen pensioenen toch al volgend jaar versoepeld

Sommige gepensioneerden maken volgend jaar toch kans op een hoger pensioen. Als hun fonds een dekkingsgraad van minstens 105 procent heeft, mogen de pensioenen meestijgen met de prijsstijgingen, mits het fonds zich al verbindt aan het nieuwe pensioenstelsel. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel daarover van de PvdA en ook het kabinet wil eraan meewerken.

Veel ouderen klagen dat hun pensioen al vele jaren niet geïndexeerd wordt. Daardoor gaan ze er in koopkracht op achteruit. In het nieuwe pensioenstelsel, dat eigenlijk vanaf 1 januari moest gaan gelden, wordt het makkelijker om de uitkering te verhogen. Maar de invoering van die nieuwe pensioenwet is met een jaar uitgesteld.

Drempel

Om te voorkomen dat gepensioneerden daar de dupe van worden, stelde de PvdA voor om de drempel volgend jaar toch al te verlagen van 110 naar 105 procent. Pensioenfondsen mogen daardoor indexeren als ze minstens 105 euro in kas hebben voor elke 100 euro verschuldigd pensioen.

Het voorstel wordt gesteund door in ieder geval de coalitiepartijen en GroenLinks. Demissionair staatssecretaris Wiersma wil de versoepeling alleen toestaan voor fondsen die zich al verbinden aan het nieuwe systeem. Kern daarvan is dat het makkelijker wordt om de pensioenen te verhogen, maar dat er ook eerder kortingen kunnen plaatsvinden als het niet goed gaat met de beleggingen.