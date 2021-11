Blokhuis: Lek in onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden

In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden zijn persoonlijke aantekeningen van een van de onderzoekers gelekt. De aantekeningen over het onderzoek naar de deal stonden in een vermist notitieboek. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Kamer.

Volgens Blokhuis staan er ook namen in het aantekeningenboek. Een "anoniem persoon" heeft het in bezit, maar vooralsnog niet teruggegeven. De vinder heeft wel melding van de vondst gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte, dat het onderzoek naar de deal uitvoert.

Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek dat is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Welke gevolgen dit heeft voor het onderzoek is nog niet duidelijk. Betrokkenen zullen volgens de staatssecretaris zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Blokhuis zegt de gang van zaken "ten zeerste te betreuren".

Miljoenenwinst

Ondernemer en opiniemaker Van Lienden en twee zakenpartners kwamen in mei dit jaar in opspraak omdat ze een miljoenenwinst boekten op een omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid, terwijl ze beweerden er niets aan te verdienen.

De deal verliep via het zogenoemde Stichting Hulptroepen Alliantie, de non-profitorganisatie van Van Lienden. De ondernemer hield meer dan 9 miljoen euro over aan de levering van de mondkapjes. Die bleven vervolgens ongebruikt, omdat er te veel werden ingekocht.