Malawi: geen schuld aan klimaatcrisis, wel groot slachtoffer

Een paar uur rijden verderop heeft het Wereldvoedselprogramma al wel zo'n irrigatiesysteem op zonne-energie aan boeren gegeven, deels gefinancierd met klimaatgeld. Boer Martha Chilokoteni vertelt dat het gebied waarop ze nu groenten verbouwen tien keer zo groot is als voorheen, en dat ze nu drie keer per jaar oogsten in plaats van één keer.

De organisatie waarschuwde juist gisteren voor een catastrofe, bij het ingaan van de tweede week van de klimaattop, omdat het aantal mensen dat honger heeft op de wereld toeneemt. Voor 45 miljoen mensen in 43 landen dreigt hongersnood. In 2019 waren dit er 27 miljoen. Veel van hen wonen in conflictgebieden, maar ook klimaatverandering speelt een rol.

Juist daarom zet het Wereldvoedselprogramma, een organisatie die de meeste mensen kennen van het geven van noodhulp, juist ook in op het zelfvoorzienend maken van gemeenschappen: dat ze zichzelf kunnen voeden, zodat ze hopelijk minder noodhulp hoeven te gaan geven.

Weinig ingezameld, en nog meer nodig

Maar het is de vraag of er genoeg steun komt. Het is moeilijk te zeggen hoeveel klimaatgeld er tot nu toe precies is opgehaald, want er is onenigheid over wat je mee mag tellen. Veel landen rekenen veel van hun ontwikkelingsgeld mee. Ook verstrekken overheden veel klimaatgeld als lening, en tellen landen investeringen van het bedrijfsleven mee. Bovendien is die oude belofte van 100 miljard per jaar, die nooit gehaald werd, volgens de armere landen achterhaald.

Inmiddels is er veel meer nodig. Volgens het in Nederland gevestigde Global Center on Adaptation is er zeker 300 miljard dollar per jaar nodig. Het is twijfelachtig of er op deze top wel genoeg geld beschikbaar komt om de arme landen te helpen.