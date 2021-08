Van aardbeien naar cannabis: Afrikaanse landen hopen geld te verdienen aan 'groen goud'

De morele bezwaren tegen cannabis als genotsmiddel zijn er nog steeds op het continent. Alleen in Zuid-Afrika is sinds een paar jaar het recreatieve gebruik van cannabis toegestaan. Maar toch legaliseren steeds meer Afrikaanse landen de kweek van de drugs: het gaat daarbij om het commercieel groeien van cannabis voor medicinaal en of industrieel gebruik en bedoeld voor de export.

Legalisering

Lesotho was het eerste land dat in 2017 cannabis legaliseerde voor die doeleinden. Marokko, Zimbabwe, Ghana, Uganda en Malawi volgden. In Nigeria, Swaziland en Kenia wordt er over legalisering gesproken. In sommige van die landen hopen ze dat wiet de tanende tabaksindustrie kan vervangen.

De Afrikaanse landen hopen zo buitenlandse valuta binnen te krijgen en te zorgen voor meer werkgelegenheid. "De cannabisindustrie heeft heel veel potentie," zegt Zettler. "Bijna dagelijks krijgen we vragen van andere agrariërs die er ook in willen stappen of die net een vergunning hebben gekregen. En boeren die al toestemming hebben om te groeien, breiden hun bedrijf uit. Het is een opwindende tijd en we willen graag voorop lopen."