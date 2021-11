Beveiliging speelgoedwinkels opgeschroefd vanwege Pokémonkaarten

Investeren in kaarten

Reden voor al die diefstallen? Pokémonkaarten worden dus steeds meer waard. De duurste kaart staat op eBay: een Pikachu van 3 miljoen euro. Maar ook met minder speciale kaarten kan je tientallen tot duizenden euro's verdienen. "Er zijn allemaal mensen in de kaarten gestapt die denken: 'ik kan er geld mee verdienen'. Ik kan me niet herinneren dat het zo erg is geweest als nu", zegt een winkeleigenaar, die vanwege haar veiligheid anoniem wil blijven.

Dat die Pokémonkaarten opeens zoveel waard zijn, heeft meerdere redenen. Pokémon bestaat dit jaar 25 jaar, en ook de hype van Pokémon Go heeft de kaarten weer in de spotlight gezet.

Daarnaast heeft de productie van kaarten ook een periode stilgelegen, toen er minder vraag naar was. Daarom is er nu schaarste. "Mensen met een collectie die ze al voor corona hadden, zien hun collectie soms wel vijf tot vijftig keer meer waard zijn nu na corona. Er is een gigantische vraag en niet zoveel aanbod", vertelt Yves.

Kaart van 1 miljoen euro

Ook influencers dragen bij aan de populariteit met zogenoemde 'unboxing'-video's waarin zij pakjes Pokémonkaarten openen. Een video van YouTuber Logan Paul, waarin hij een kaart van naar eigen zeggen 1 miljoen dollar uit een pakje haalt, ging de hele wereld over. En ook Justin Bieber en de Nederlandse YouTubers Enzo Knol en Joël Beukers maken dit soort video's.

Die dure kaarten, dat is waar criminelen op uit zijn. Yves bewaart een kaart met een waarde van 400.000 euro daarom in een kluis bij de bank. En ook andere winkels leggen duurdere kaarten op speciale plekken.

"We plaatsen dure kaarten in een vitrine of achter in het magazijn", zegt Christian Peper van Gameland-Groningen. "Mensen mogen daarom sinds kort ook niet meer naar de wc daar, dat vinden ze wel vervelend."

Maar volgens Richard Klunder, eigenaar van de speelgoedwinkel Speedytoys.nl, valt er met diefstal uit winkels helemaal niet veel te verdienen. "Een jaar geleden probeerden ze onze voorruit door te gooien met een baksteen. Mensen denken dat er extreem dure kaarten in de winkel liggen, maar dat is helemaal niet zo. Die vind je op een veilingsite. Ze worden op het verkeerde been gebracht door YouTubers, die pakjes openmaken in hun video's", vertelt hij. "Toch heb ik sinds kort een surveillancebedrijf ingehuurd die meerdere keren per dag langs mijn winkel rijdt."

Voor sommige winkels is de enorme populariteit van de kaarten reden om te stoppen met de verkoop. "Wij verkopen al twintig jaar Pokémonkaarten, en we organiseerden ook allerlei toernooien. Dat laatste zijn we al mee gestopt, maar misschien stoppen we wel helemaal met de verkoop", vertelt de eigenaar van een winkel waar afgelopen maand twee keer werd ingebroken en die daarom anoniem wil blijven. "Op deze manier is het niet leuk meer."