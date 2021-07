Almeerder opgepakt voor diefstal Pokémonkaarten

De politie heeft een 29-jarige man uit Almere opgepakt voor de diefstal van waardevolle Pokémonkaarten vorig jaar. Hij is de derde persoon die voor de roof wordt aangehouden, naar een vierde persoon wordt nog gezocht.

Twee mannen kwamen in december 2020 aan de deur bij de verkoper in Kampen. Nadat hij de kaarten had laten zien, werd hij in een kast geduwd en opgesloten. De politie moest hem bevrijden.

De waarde van de kaarten was volgens de politie bijna 50.000 euro. Het ging onder meer om zeldzame kaarten uit de jaren 90, de eerste generatie van het kaartspel.

Tips

Na aandacht in Opsporing Verzocht kreeg de politie meerdere tips, waaronder namen van mogelijke betrokkenen. Op 17 mei werd daardoor al een 30-jarige man uit Lelystad aangehouden, 25 juni werd er een 30-jarige vrouw uit Hillegom opgepakt.

Volgens de politie waren deze twee aangehouden personen niet de daders die bij de woning in Kampen waren langsgegaan. Daarom werd er nog gezocht naar twee andere medeplichtigen. De eerder aangehouden man zit nog altijd vast, de vrouw is vrijgelaten maar blijft verdachte.

De politie heeft nog niks bekendgemaakt over wat er met de kaarten is gebeurd. Mogelijk zijn die al doorverkocht.