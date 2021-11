Rechter verwerpt Trumps verzoek om inzage 'Capitool-documenten' te blokkeren

De commissie die namens het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de Capitoolbestorming onderzoekt, mag Witte Huis-documenten van rond de bestorming inzien. Een federale rechter verwierp het verzoek van oud-president Trump om vrijgave van die documenten te blokkeren.

Het gaat onder meer om telefoondata, bezoekerslogboeken, handgeschreven notities en vertrouwelijke gesprekken met medewerkers die zijn opgeslagen in het Nationaal Archief van de VS.

Trump betoogde eerder in de zaak dat zulke overheidsdocumenten onder het executive privilege vallen, het recht dat iedere president heeft om in vrijheid te overleggen met adviseurs, zonder bang te zijn dat die vertrouwelijke gesprekken uiteindelijk naar buiten komen in het Congres of de rechtbank.

'Woord huidige president weegt zwaarder'

President Biden zei eerder dat hij dat recht in dit geval niet wil respecteren, omdat de bestorming van het Capitool op 6 januari volgens hem een uitzonderlijke gebeurtenis was. Hij had het het Nationaal Archief daarom al toestemming gegeven de gevraagde documenten vrij te geven.

De federale rechter oordeelde dat Biden als de huidige president het beste kan beoordelen of het nodig is om de executive privilege op te heffen.

"Uiteindelijk is dit een conflict tussen de huidige en voormalige president", schreef de rechter in het vonnis. "En het Hooggerechtshof heeft eerder al eens bepaald dat in zulke gevallen het woord van de de huidige president zwaarder weegt."

Trump in beroep

Trump tekende via zijn advocaat een paar minuten na publicatie van de uitspraak beroep aan. De kans is groot dat het Hooggerechtshof uiteindelijk een definitief oordeel moet vellen over de zaak.

Bij de Capitoolbestorming vielen 5 doden, onder wie een politieagent.