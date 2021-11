Geen verdubbeling? 'Variabel energietarief stijgt volgend jaar met ruim 20 euro netto'

Op het hoogtepunt van de gascrisis begin oktober schoot de prijs per megawattuur namelijk even door de 160 euro. Ter vergelijking: in augustus lag die prijs nog rond 40 euro. Na die stijging in oktober begon er een doemscenario te leven van een verdubbeling van de energierekening.

Omdat veel elektriciteit opgewekt wordt met behulp van aardgas, stijgt de elektriciteitsprijs ook als de gasprijs oploopt. Inmiddels staat de gasprijs voor het eerste kwartaal van volgend jaar op 73 euro per megawattuur en zakt de prijs in het tweede kwartaal terug naar 43 euro per megawattuur.

Verlaat kerstcadeau

Niet iedereen heeft overigens last van de prijsstijgingen. Ruim de helft van de huishoudens in Nederland heeft een vast contract met het energiebedrijf en merkt pas een verandering van de energierekening als het contract vernieuwd moet worden.

Sterker: vanwege de verlaging van de energiebelasting krijgen veel mensen een verlaat 'kerstcadeau' van de overheid. Zij gaan juist minder betalen.

Waarom die gasprijs überhaupt is gaan stijgen, is te zien in deze uitlegvideo van NOS op 3 van een maand geleden: