Verenigd Koninkrijk investeert honderden miljoenen in kernenergie

Het Verenigd Koninkrijk heeft toegezegd omgerekend bijna 250 miljoen euro te investeren in kernenergie. De investering moet het land helpen bij de ambitie om rond 2050 klimaatneutraal te zijn.

Het geld gaat naar motorenbouwer Rolls-Royce, dat onder meer de nucleaire reactoren voor Britse kernonderzeeërs bouwt. Het bedrijf stuurt een consortium aan dat rond 2030 de eerste zogenoemde kleine modulaire kernreactor gebouwd wil hebben in het Verenigd Koninkrijk.

Sneller en goedkoper te bouwen

Deze small modulair reactors (SMR), die in tal van landen momenteel worden ontwikkeld, zijn goedkoper en sneller te bouwen dan de traditionele kerncentrales. Zo kunnen de onderdelen van de reactoren in de fabrieken gebouwd worden en via vrachtwagens, schepen of goederentreinen vervoerd worden naar de plek waar de reactor komt te staan. Ter plekke kan de reactor dan geassembleerd worden.

Volgens Rolls-Royce is de bouwtijd van de reactoren in totaal vier jaar. Tom Samson, hoofd van het SMR-project bij Rolls-Royce, noemt in een persbericht de overheidsinvestering "fantastisch nieuws".

De Britse energieminister Kwarteng ziet de minireactoren als mogelijkheden om Britse huishoudens zowel groene energie te bieden en tegelijk het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

Investeerders blijken vooralsnog alleen huiverig om geld te steken in grote, nieuwe kerntechnologie-initiatieven. Met het Britse overheidsgeld moet het SMR-project van Rolls-Royce sneller de volgende stappen kunnen zetten.