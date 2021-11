Georgische oud-president Saakasjvili in gevangenisziekenhuis

De Georgische oud-president Saakasjvili is opgenomen in een gevangenisziekenhuis in de hoofdstad Tbilisi. Hij keerde na een jarenlang verblijf in Oekraïne begin oktober terug naar Georgië vanwege gemeenteraadsverkiezingen, naar eigen zeggen om het land te redden.

Saakasjvili werd bij zijn terugkeer vastgezet in een gevangenis ten zuiden van de hoofdstad, waarop hij in hongerstaking ging. Er waren half oktober al berichten dat zijn toestand sindsdien sterk is verslechterd. Een verzoek van hem om in een gewoon ziekenhuis te worden opgenomen, is van de hand gewezen.

Saakasjvili is in 2018 bij verstek tot zes jaar cel veroordeeld wegens machtsmisbruik in de periode dat hij president was van Georgië, van 2004 tot 2013. Hij spreekt de aantijgingen tegen en noemt die "politiek gemotiveerd".

De huidige president, Zoerabisjvili, heeft gezegd dat Saakasjvili nooit gratie zal krijgen, omdat hij erop uit is om het land te destabiliseren. Ze vindt wel dat hij een speciale behandeling moet krijgen: de Georgische regering vreest dat tegenstanders zullen proberen er munt uit te slaan als Saakasjvili's toestand verder verslechtert.