Dokter ex-president Georgië: Saakasjvili in slechte toestand door hongerstaking

Het gaat steeds slechter met de oud-president van Georgië Michail Saakasjvili, zegt zijn dokter op tv. De voormalige leider zit inmiddels tien dagen in de cel en is evenveel dagen in hongerstaking.

"Zijn toestand is verslechterd, hij heeft moeite met praten en lopen", verklaarde arts Nikoloz Kipsjidze op Mtavari Arkhi TV. Hij gaat de autoriteiten verzoeken Saakasjvili over te plaatsen naar een ziekenhuis.

Saakasjvili is bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel wegens machtsmisbruik. Zelf ontkent hij deze aantijgingen, die volgens hem politiek gemotiveerd zijn.

Lokale verkiezingen

De 53-jarige ex-president keerde onlangs terug naar Georgië en werd direct aangehouden. Hij hoopte zijn oppositiepartij naar de winst te loodsen bij lokale verkiezingen. Dat lijkt vooralsnog niet te zijn gelukt; de regerende partij heeft fors meer stemmen gekregen dan de oppositie. Maar in de zes grootste steden komt er nog een tweede stemronde.

De afgelopen jaren heeft Saakasjvili doorgebracht in het buitenland. Onder meer in Nederland - zijn vrouw Sandra Roelofs is afkomstig uit Terneuzen - maar vooral in Oekraïne.