Voormalig president Saakasjvili gearresteerd bij terugkomst in Georgië

Kort na zijn terugkeer in Georgië is oud-president Saakasjvili opgepakt. Volgens de premier van het land is Saakasjvili gelijk naar de gevangenis overgebracht. De voormalige leider van het land is in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel.

Eerder vandaag zei de 53-jarige Saakasjvili dat hij was teruggekomen voor de lokale verkiezingen van morgen in Georgië. "Ik zet mijn leven en vrijheid op het spel door terug te keren", zei de politicus in een video.

Saakasjvili is veroordeeld wegens machtsmisbruik. Volgens hem was het proces politiek gemotiveerd. In de video roept hij de bevolking op zijn oppositiepartij te steunen.

De autoriteiten spraken aanvankelijk tegen dat de voormalige president weer in het land is. Later werd duidelijk dat hij toch de grens was overgestoken. Sinds 2013 verbleef Saakasjvili in het buitenland, nadat een rivaal aan de macht was gekomen. De Georgische regering heeft hem sindsdien gewaarschuwd om weg te blijven.

Rozenrevolutie

Saakasjvili was tussen 2004 en 2013 president van het Oost-Europese land. Hij was in 2003 oppositieleider tijdens de Rozenrevolutie, waarbij president Sjevardnadze tot aftreden werd gedwongen. Tijdens Saakasjvili's presidentschap raakte Georgië met Rusland in een oorlog verwikkeld. Het land verloor vervolgens de controle over de regio's Zuid-Ossetië en Abchazië.

Sinds zijn vertrek verbleef de voormalige president in diverse landen. Ook in Nederland, waar zijn vrouw Sandra Roelofs vandaan komt. De laatste jaren was Saakasjvili actief in Oekraïne, waar hij ook even gouverneur van de stad Odessa was.