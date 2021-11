Grote groep migranten bij grens Wit-Rusland en Polen, vrees voor confrontatie

Op een andere video zijn politietrucks te zien die gebruikt worden voor het transport van gevangenen. Ze zouden uit Grodno komen, zo'n 20 kilometer van de grens. Onduidelijk is of er mensen in de gesloten vrachtwagens zitten. Ook rijden er auto's mee die prikkeldraad vervoeren.

Gisteren was er een grote bijeenkomst van migranten uit verschillende landen in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Daar zou zijn besloten om in een groep naar de Poolse grens te trekken, zo'n 300 kilometer verderop, om te proberen gezamenlijk de grens naar Polen over te steken. Volgens berichten op Twitter wordt er via Telegram-kanalen gecommuniceerd. Taxichauffeurs zeggen dat er zoveel taxi's zijn dat er een file in de buurt van de grensovergang staat.

Vergelding?

Sinds de zomer melden steeds meer migranten uit Azië, het Midden-Oosten en Afrika zich bij de Poolse grens in een poging de EU binnen te komen. Daarbij zijn al doden gevallen. De eindbestemming van de meeste migranten die via deze route komen, is meestal Duitsland.

Polen probeert hen tegen te houden en stuurt geregeld mensen die de grens illegaal oversteken terug naar Wit-Rusland. Poolse grenswachten zeggen dat ze geconfronteerd worden met gewelddadig gedrag en dreigementen van Wit-Russische militairen.

Polen en de EU beschuldigen de Wit-Russische president Loekasjenko ervan dat hij de EU door het sturen van vele migranten wil destabiliseren als vergelding voor Westerse sancties tegen zijn regime. Loekasjenko zei eerder dat hij mensen die op weg zijn naar een beter leven "in het aangename westen" niet langer zal tegenhouden.

Omdat het grensgebied niet vrij toegankelijk is en er al enkele maanden de noodtoestand van kracht is, is het niet mogelijk onafhankelijke bevestiging te krijgen van wat er zich precies afspeelt. Journalisten en waarnemers kunnen er niet naartoe.

Ook Litouwen zet extra militairen in bij de grens met Wit-Rusland om voorbereid te zijn op een mogelijke toestroom van migranten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Het kabinet overweegt de noodtoestand uit te roepen in het Litouwse grensgebied. Hoeveel extra militairen bij de grens worden gestationeerd, is nog onduidelijk.