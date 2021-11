Opsporingsdiensten leggen beslag op record aan cryptomunten

Nederlandse opsporingsdiensten hebben beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptomunten zoals bitcoin en ethereum. Tientallen verdachten zouden zo criminele verdiensten hebben witgewassen.

De afgelopen maanden hebben de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar witwassen via cryptomunten. Het OM heeft beslag gelegd op de inhoud van wallets (digitale portemonnees) van een groot aantal verdachten tegelijk.

25 miljoen euro is het hoogste bedrag aan cryptomunten dat tot nu toe in Nederland in beslag is genomen. Vorig jaar nam het OM in totaal voor 8 miljoen euro aan digitale valuta in beslag, het jaar daarvoor was dat nog maar 1 miljoen.

Steeds populairder

Hoewel onbekend is hoe vaak criminelen cryptomunten precies gebruiken, staat volgens het OM vast dat ze groeien in populariteit. Criminelen beschouwen het als een makkelijk en snel betaalmiddel om internationaal en relatief anoniem zaken te kunnen doen. Daarnaast vallen cryptomunten niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

De munten worden bijvoorbeeld gebruikt door verspreiders van gijzelsoftware en malafide hostingbedrijven, maar ook door fraudeurs en belastingontduikers. Volgens het OM duiken cryptovaluta ook steeds vaker op in de drugshandel, waarbij afnemers betalen in digitale munten.

Over waar de tientallen verdachten in dit onderzoek zich mee bezig zouden hebben gehouden, wil het OM niets zeggen. Het onderzoek zou zich richten op de aanpak van zware criminaliteit.

Een aantal verdachten komt uit Nederland, anderen komen uit het buitenland. Het OM heeft nog niet van iedereen de identiteit kunnen achterhalen.

Lastig te achterhalen

Het volgen en afpakken van crimineel geld in cryptovaluta is ingewikkeld. Vaak worden de data van de munten door elkaar gehusseld, waardoor de herkomst van een transactie lastiger te achterhalen is.

Maar de opsporingsdiensten zeggen dat ze steeds beter internationaal samenwerken op technisch en financieel gebied. In dit onderzoek hebben ze ook gegevens gebruikt van verschillende handelsplatformen waar cryptomunten van eigenaar wisselen.

Opvallend is dat de verdachten zelf niet al te veel vertrouwen leken te hebben in de stabiliteit van bitcoin en ethereum. Volgens het OM probeerden ze de sterk wisselende koers te omzeilen door hun vermogen om te zetten in zogeheten stablecoins. De waarde van deze cryptomunten is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar om extreme koersschommelingen te voorkomen.

De Amerikaanse toezichthouder wil die cryptomunt onder bankentoezicht plaatsen om zo crimineel gebruik te voorkomen. Er zijn overigens geen stablecoins in beslag genomen.