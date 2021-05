Bitcoin daalt hard, halvering ten opzichte van piek

De koers van de bitcoin is ook vandaag hard aan het dalen. Rond 15.00 uur was een bitcoin even minder dan 32.000 dollar waard. Dat is een halvering ten opzichte van de recordprijs van meer dan 64.000 dollar ruim een maand geleden.

Daarna herstelde de prijs zich enigszins, rond 16.00 uur was de koers rond de 35.000 dollar, nog altijd een daling van zo'n 19 procent in 24 uur tijd.

De koers van de bitcoin kent altijd hevige schommelingen. In 2017 was er sprake van een hype en steeg de koers in een jaar tijd van minder dan 1000 dollar naar meer dan 19.000. Daarna stortte de koers in naar rond de 3000 dollar.

De bitcoinkoers vertoont een dalende trend sinds Tesla-topman Elon Musk vorige week zei toch geen bitcoin te accepteren voor de aankoop van Tesla's. Volgens Musk wordt er te veel fossiele energie gebruikt voor de computerberekeningen die nodig zijn voor transacties en het produceren van nieuwe bitcoins. Vandaag kwam de munt verder onder druk te staan nadat de Chinese vereniging van banken leden waarschuwde voor de risico's van de digitale munt.

Volgens bitcoin-fans vertegenwoordigt de cryptomunt de toekomst van geld. Volgens critici is het eerder een piramidespel en kan de waarde van de virtuele munt alleen stijgen zolang er steeds weer een 'grotere dwaas' te vinden is die nog meer voor een bitcoin wil betalen.