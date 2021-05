Tesla accepteert toch geen bitcoin meer, koers onderuit

Toen Tesla aankondigde bitcoins te accepteren en alvast voor 1,5 miljard dollar opkocht, hoopten veel investeerders dat de steun van de autofabrikant meer grote bedrijven over de streep zou trekken om de digitale munt te accepteren. Die speculatie dreef de waarde van de munt naar recordhoogte, nadat de cryptomunt vorig jaar na een flinke piek nog diep was weggezakt.

Maar met de populariteit van de munt nam ook de kritiek weer toe: om de digitale munt in de lucht te houden, is evenveel energie nodig als heel Nederland in 2019 verbruikte. "Allerlei computers zijn over de hele wereld aan rekenen om nieuwe bitcoins te minen", legt tech-redacteur Nik Wouters uit.

"Een pc op een zolderkamer is allang niet meer genoeg. Je moet speciale computers hebben die met duizenden tegelijk aan het rekenen zijn. Dat zijn energieslurpers, dus dan moet je kijken waar je goedkope energie kunt krijgen. In China bijvoorbeeld, waar veel kolencentrales staan."

Op een kier

Musk blijkt gevoelig voor die bezwaren. "We maken ons zorgen dat om de munt te minen en ermee te betalen er steeds meer fossiele brandstof nodig is, vooral kolen, de meest vervuilende van alle brandstoffen."

Onbekend is of er daadwerkelijk Tesla's zijn gekocht met bitcoin in de 49 dagen dat de optie in de VS beschikbaar was.

Musk, de op een na rijkste persoon wereldwijd, houdt overigens de deur voor bitcoin op een kier: zijn bedrijf doet de eigen reserves niet van de hand. "We willen daarmee gaan handelen zodra er kan worden gemined met duurzame energie. Daarnaast kijken we naar cryptovaluta's die minder dan 1 procent van bitcoins energie gebruiken voor transacties."