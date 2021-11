Nederland stopt toch met financiering fossiele brandstofprojecten in buitenland

Frans Timmermans: Het moet anders

"Het IMF heeft berekend dat we per minuut 11 miljoen dollar investeren in fossiele brandstoffen. Per minuut. Dat moet echt anders", zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans eerder tegen de NOS. "Daarom is het belangrijk dat landen zich erop vastleggen dat ze stoppen met daarin te investeren."

"Hoe sneller we in de gaten hebben dat het ook met onze economie een andere kant op moet, hoe beter het is voor het milieu. En hoe beter het is voor de economische kansen van de economie die eraan komt en die klimaatneutraal moet zijn."

"Als er één land is dat belang heeft bij het aanpakken van de klimaatcrisis, dan is het Nederland wel. Bij ons gaat het ook puur om het overleven. We hebben sinds vroege tijden leren omgaan met het water. We weten dat de zee een enorme kans voor ons is, maar ook een enorme bedreiging en dat wordt alleen maar acuter."