Nederland garant voor miljarden aan fossiele investeringen in buitenland

Ook dit jaar

Ook in 2021 zijn er exportkredietverzekeringen afgesloten voor fossiele projecten over de hele wereld. De Nederlandse overheid kwam daardoor garant te staan voor projecten van Nederlandse bedrijven als Van Oord, Damen en IHC. Het gaat dit jaar tot nu toe om minstens 1,3 miljard euro aan garantstellingen die verband houden met de olie- en gassector.

Dat zo'n groot deel van de garantstellingen naar de fossiele sector gaat is niet nieuw. "De grootste projecten zijn van oudsher vaak fossiel", zegt Niek van der Beek van Atradius DSB. "De olie- en gassectoren zijn gewend aan lange termijnen voor investeringen en kredieten, daardoor komen ze minder snel uit bij commerciële partijen voor verzekeringen. En het Nederlandse bedrijfsleven heeft een goede positie als toeleverancier voor de olie- en gassector."

Van der Beek doelt dan met name op Nederlandse baggeraars en maritieme dienstverleners die een belangrijke rol spelen in de olie- en gaswinning op zee.

Mozambique

Verreweg de grootste garantstelling van Nederland dit jaar is voor een project van baggeraar Van Oord. Dat bedrijf is betrokken bij de aanleg van infrastructuur van gas dat gewonnen wordt op de zeebodem voor de kust van Mozambique, in opdracht van energiebedrijf Total. Het gaat om een bedrag van 900 miljoen euro.

Het project bij Mozambique is omstreden. NRC schreef in mei dat de gaswinning bijdraagt aan de onrust en het geweld in het gebied. Daarbij vielen al duizenden doden. Vanwege het geweld hebben zowel Total als Van Oord zich terugtrokken uit het gebied, aldus NRC. "Met de kennis van nu kan uiteraard gesteld worden dat de situatie zich anders heeft ontwikkeld dan destijds ingeschat", zei demissionair staatssecretaris Vijlbrief in september over de zaak.

Komende dinsdag stemt de Tweede Kamer over een voorstel om ook een einde te maken aan andere vormen van fossiele investeringen in het buitenland, zoals de garantstellingen via Atradius DSB. Atradius zelf laat weten dat het in ieder geval gaat stoppen met investeringen in kolen, en verder ligt de keuze om te stoppen met fossiele investeringen bij de Nederlandse overheid.