Tienduizenden betogers in Amsterdam (en andere steden) deden mee aan klimaatmars

Tienduizenden mensen hebben meegedaan aan een klimaatmanifestatie in Amsterdam. Ze liepen in een stoet van de Dam naar het Westerpark en riepen op tot meer maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te brengen en zo de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. In het park volgden optredens van artiesten en speeches van politici en vertegenwoordigers van milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

"De mooie beloftes van Nederland zijn bij lange na niet genoeg om de klimaatdoelen te halen", zei een woordvoerder van de organisatie van de klimaatmars. "Wij maken ons grote zorgen over het klimaat, de gevolgen voor mensen wereldwijd en de traagheid van de politiek."

Volgens de organisatie liepen 40.000 mensen mee. De politie zegt dat die inschatting aardig klopt, maar wil geen exact cijfer geven omdat er mensen later zijn aangehaakt of eerder naar huis zijn gegaan. Een woordvoerder benadrukt dat de mars zonder noemenswaardige incidenten is verlopen en dat niemand is aangehouden.

De deelnemers begonnen rond 13.00 uur aan hun route door Amsterdam: