Steekpartij in metrostation Rotterdam, slachtoffer en verdachte zijn allebei 12

Bij een beroving in het Rotterdamse metrostation Slinge is vanmiddag een jongen van 12 neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de ernst van zijn verwondingen werd een traumahelikopter opgeroepen. De daders gingen ervandoor met een onbekende buit.

Enkele uren later hield de politie een verdachte aan, een eveneens 12-jarige jongen uit Rotterdam. De politie zoekt nog naar mogelijke medeverdachten.

Sedar Soares

Het bovengrondse metrostation Slinge in Rotterdam-Zuid is vaker het toneel van gewelddadigheden. Volgens de regionale omroep Rijnmond zijn er de afgelopen jaren meer steekpartijen geweest.

In 2003 werd het metrostation landelijk nieuws toen de 13-jarige Sedar Soares er werd doodgeschoten nadat hij een sneeuwbal tegen een auto had gegooid. De dader is nooit gevonden.