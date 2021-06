16-jarige neergestoken in Rotterdam, twee tieners opgepakt

In Rotterdam is gisteravond een 16-jarige jongen op straat neergestoken. Agenten vonden hem rond 18.30 uur op de Cypruslaan in de wijk Nesselande. Hij is gewond aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het nabijgelegen metrostation zijn twee verdachten opgepakt. Het gaat om een jongen van 15 uit Capelle aan den IJssel en een jongen van 14 uit Rotterdam. Ze zitten vast voor verhoor.

Wat de aanleiding was voor het steekincident is nog onduidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden.