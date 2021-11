Franse vissers woedend over conflict met Britten: 'Ik snap er niets van'

In Londen werd gezegd dat die Franse vissers niet konden aantonen dat ze vroeger al in het gebied visten, zoals afgesproken. Maar volgens Parijs schonden de Britten de afspraken: ze eisten onverwacht de gps-data van de boten en kleine Franse vissers hebben geen gps-apparatuur.

"Ik heb wel erg pech gehad", vertelt visser Luc Ramet. "Ik heb een tijdje geleden een nieuwe boot gekocht. Maar de Britten hebben de vergunning afgegeven voor mijn oude boot, want daarmee viste ik vroeger in Britse wateren. De visser die dat schip van me heeft gekocht is superblij: hij mag daar vissen. Maar ik mag met mijn nieuwe boot dus niet die Britse wateren in."

Verschillende protestacties

In mei van dit jaar stoomden Franse vissers op naar het Kanaaleiland Jersey voor een eerste protestactie. De Britse autoriteiten stuurden daar twee patrouilleschepen op af. Daarna kwam de Franse regering in actie. De diplomatieke druk op de Britten werd opgevoerd, maar er kwam nauwelijks beweging in de zaak.

Voor de regering van president Macron was afgelopen maand daarom de maat vol. De Britten kregen een ultimatum. Als ze niet vóór 1 november met concessies kwamen, zouden strafmaatregelen volgen. Frankrijk zou zes Franse havens sluiten voor Britse vissers. En de Fransen zouden Britse schepen en Britse vrachtwagens intensief gaan controleren op zee en op de weg.

Terwijl de deadline naderde, liep de spanning op. De Fransen hielden alvast twee Britse vissers aan voor de kust van Le Havre en één ervan met de Nederlandse naam 'Cornelis-Gert Jan' werd aan de ketting gelegd.

Toch overleg, geen sancties

Emmanuel Macron en Boris Johnson voerden een week geleden overleg over de kwestie tijdens de G20 in Rome. Daarbij werd besloten om toch weer rond de tafel te gaan zitten. "En zolang we onderhandelen, voeren we geen sancties in", zei Macron.

Beide partijen gingen praten, er werd alsnog een aantal nieuwe vergunningen uitgedeeld, maar een oplossing kwam er niet. "We hebben onze standpunten en onze zorgen uitgewisseld", zei de Britse minister David Frost afgelopen week. "Een dialoog is mogelijk maar er zijn nog steeds belangrijke meningsverschillen'', zei de Franse staatssecretaris Clément Beaune.

Inmiddels is onduidelijk hoeveel vergunningen de Fransen nog eisen. Minister Girardin zei in het parlement dat ze wachtte op 27 vergunningen: 14 van de Britten en 13 van Jersey. En dan zijn er ook nog tijdelijke vergunningen, die Frankrijk wil laten omzetten in permanente, en is er nog een onbekend aantal jonge Franse vissers dat boten overnam van vissers die vroeger in Britse wateren visten: over hun lot zijn Londen en Parijs het ook niet eens.