Meer dan 12.000 positieve coronatests, hoogste aantal dit jaar

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 12.024 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 1109 meer dan gisteren.

Het is het hoogste aantal positieve tests dat dit jaar is gemeten. Alleen in december vorig jaar lag het aantal op drie dagen hoger. Op 17 december 2020 meldde het RIVM 12.778 positieve tests, op 19 december lag het aantal op 12.224 en het record was op 20 december met 12.997 positieve tests.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests nu ook. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 9415 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 38 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Ook ziekenhuisbezetting stijgt

Ook in de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 1399 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1350), van wie 288 op de IC (gisteren: 286), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Bij het RIVM werden 36 overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 22 doden per dag, tegen 12 doden per dag een week eerder.

De cijfers van vandaag: